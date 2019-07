Prove tattiche durante la seduta mattutina. Thereau c’è (ma a metà)

Non si ferma neanche di domenica la Fiorentina di Bigica, in campo per la prima e unica seduta di allenamento prevista per oggi. Nel pomeriggio i viola torneranno sì in campo, ma per affrontare il Real Vicenza in amichevole.

09:55 – Intanto sono scesi in campo i portieri, Chiossi, Ghidotti e Nannelli.

10:10 – Squadra ancora in palestra, seduta prenderà il via con qualche minuto di ritardo.

10:25 – Bigica nel frattempo è in campo con i portieri, qui sotto in foto con l’allenatore in seconda Unghero.

10:36 – Entrano in campo anche i giocatori di movimento per la fase di riscaldamento.

10:45 – Si allena anche Cyril Thereau.

11:00 – È il momento delle esercitazioni tattiche: Bigica ha diviso i suoi in due schieramenti in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Real Vicenza.

11:07 – Si è appartato fin quasi da subito Renato Simic: lo sloveno sembra alle prese con un fastidio muscolare.

11:12 – Niente di grave per Simic che sta calciando i corner nella sessione dedicata ai calci piazzati. Thereau a parte.

11:25 – Finisce la parte di lavoro sul campo, i viola tornano in palestra.