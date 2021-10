Protti: “Vlahovic si è comprato la possibilità di scelta. Livorno? Amore eterno”

Igor Protti, club manager del nuovo Livorno, ha commentato così il caso Vlahovic e le sue possibili scelte future

Igor Protti , club manager del Livorno 1915 , si è soffermato così sul caso Vlahovic all'interno di un video del canale Youtube Calcio di Periferia. Ecco le sue parole: "I soldi ti danno la possibilità di scegliere. Puoi decidere di rimanere in un posto dove ti vogliono bene e dove sei cresciuto oppure andare via ma far guadagnare la società che ha creduto in te stesso. Andare via a zero credo sia la scelta più brutta che un giocatore possa fare. Ci sono tante persone legate alle proprie squadre, basta vedere cosa ha fatto Pellissier con il Chievo".

Sul suo rapporto con il Livorno: "Il mio amore per il Livorno, che sia in Serie A, in Eccellenza o in Terza Categoria non cambia, quindi scendere tra i dilettanti per questa squadra non mi è costata nessuna fatica. Sono arrivato a Livorno nel ’85, ero un ragazzino di 18 anni, ho fatto tre anni di Serie C, abbiamo vinto la Coppa Italia di Serie C1 e in città i festeggiamenti erano come se avessimo vinto uno scudetto".