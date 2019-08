Protti: “Fiorentina, da tempo non si vedevano giocatori come Ribery e Boateng”

L’ex attaccante Igor Protti in diretta su TMW Radio:

L’Inter poi sta facendo cose incredibili: oltre a Sanchez oggi è arrivato anche Biraghi che è un ottimo giocatore. Fiorentina? Ha giocatori di grandissima esperienza, era da tempo che a Firenze non arrivavano nomi come Ribery e Boateng. Poi ci sono tanti giovani forti come Chiesa, Sottil e Vlahovic che ha ampi margini di miglioramento. De Paul? Può fare tutto, è duttile e completo.