Protestare non serve. Oggi arbitra il giovane Chiffi

di Simone Pagnini

La designazione di Chiffi per Fiorentina-Sassuolo sarebbe stata corretta se sabato non ci fossero stati decisioni discutibili a sfavore della Fiorentina. Qualcuno sostiene che andando davanti alla tv o sui quotidiani a far valere le proprie ragioni, la Fiorentina si rafforzerebbe, invece non è proprio così è questa è la dimostrazione. Rizzoli affida a Chiffi di Padova una partita che sulla carta è alla sua portata, arbitro preciso attento, che svolge il suo compitino scolastico sperando che la partita rimanga nei canoni della correttezza, ma non certo un arbitro esperto o un mestierante di categoria. Insomma dopo gli episodi accaduti a Roma ci aspettavamo un po’ più di esperienza e di personalità al Franchi. Così non è stato