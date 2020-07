Prospettive future: Fiorentina da Europa? Non basteranno un paio di acquisti…

Si fa presto a dire ambizione o addirittura progetto (meglio evitare). “Compriamo Tizio e Caio e torniamo in Europa”. Magari fosse così semplice. La verità è che la Fiorentina ad oggi è lontana dalle “big” (di cui fa ormai parte l’Atalanta) e sul piano dell’appeal non è superiore a Sassuolo, Bologna, Cagliari. Amara verità. Dopo 4 stagioni consecutive senza Europa, di cui le ultime 2 appena sopra la zona retrocessione, c’è da ricostruire una credibilità e una mentalità di squadra, che si è come assuefatta alla mediocrità. Dopo aver sprecato i “jolly” del cambio di proprietà e dell’arrivo di un campione planetario come Ribery, che non sono bastati a portare un cambio di rotta sul campo, adesso serviranno innesti di valore assoluto e soprattutto certezze, in campo e in panchina. Non ce ne voglia De Rossi, ma se c’è davvero l’intenzione di riportare la Fiorentina ad una dimensione europea, non è il tempo per altre scommesse azzardate.

THEREAU PUNGE: “FIORENTINA, ALTRO CHE EUROPA”