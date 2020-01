Promozioni Fiorentina: con Spal e Atalanta ragazzi allo stadio con un euro!

Ecco il comunicato della ACF Fiorentina sul proprio sito ufficiale :

ACF Fiorentina ricorda che per le prossime due gare casalinghe, quella di Campionato contro la Spal di domenica 12 gennaio alle ore 15:00 e la successiva di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 15:00, saranno attive speciali promozioni per i ragazzi delle scuole della provincia fiorentina e delle società affiliate alla F.I.G.C. Comitato regionale Toscano, che potranno accedere allo Stadio con la tariffa agevolata ad 1 euro.