Processo morte Astori: il professor Galanti chiede il rito abbreviato

Novità sul fronte del processo relativo alla morte di Davide Astori. Come riporta il Tgr Rai Toscana, il professor Giorgio Galanti chiederà di essere giudicato in rito abbreviato. Ex direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, è imputato di omicidio colposo nei confronti del capitano della Fiorentina (LEGGI QUI). L’udienza prevista per questa mattina è slittata a gennaio.