“Come sta la squadra? Un difensore ha qualche acciacco, vedremo come sta oggi“. Così Vincenzo Montella in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Udinese. Il tecnico viola non ha fatto il nome del giocatore. Di chi si tratta? Secondo quanto raccolto da Radio Bruno Toscana, il difensore in questione è Nikola Milenkovic.