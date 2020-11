Sostituzione dell’ultimo minuto nella formazione titolare della Fiorentina: Jack Bonaventura ha dovuto interrompere il riscaldamento per un problema fisico, al suo posto scende in campo Alfred Duncan. Un accorgimento tattico forzato per Prandelli, che aveva già sorpreso al momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali.

Fiori per Vuturo, il gesto della Fiorentina in memoria del grande tifoso