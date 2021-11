Problemi anche per Maleh: il CT del Marocco aggiorna sui dolori della mezzala

Il centrocampista lavora per non farsi frenare ulteriormente dalle noie alla schiena

"Maleh sta lavorando a parte, per problemi fisici, e forse sarà a disposizione per la seconda partita". Parola di Vahid Halilodzic, selezionatore del Marocco, che dunque conferma che il numero 14 viola dovrà saltare la gara di stasera a Rabat contro il Sudan. Niente allarmismi, però: come si legge, le condizioni potrebbero permettergli di scendere in campo già martedì contro la Guinea, e quindi essere a disposizione per sabato prossimo contro il Milan.