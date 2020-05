Problema ritiri, i club senza foresteria si dissociano. La Fiorentina riflette: il punto

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, al termine del meeting di oggi fra le società di Serie A, alcune di quelle che non dispongono di una foresteria per svolgere il ritiro previsto prima della ripartenza del campionato hanno preso in considerazione l’ipotesi di non affittare alberghi, ma di mandare i giocatori a casa alla fine di ogni allenamento. Il problema è di tipo logistico, e la Fiorentina è fra le squadre che stanno ponderando il da farsi. Nessuna decisione, comunque, è stata ancora presa, anche perché c’è il rischio che non sia possibile praticare questa alternativa: servirebbe sempre il benestare del Governo.

TMW aggiunge che la Lega chiederà, oltre alla rivalutazione sul maxi-ritiro, una variazione sulla quarantena per tutta la squadra in caso di un calciatore positivo e di non considerare la responsabilità del medico del lavoro. Tutto da rifare, un ennesimo cambio di programma. E ora la palla passa di nuovo al Governo e al Comitato Tecnico Scientifico…