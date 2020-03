Probabile formazione: sorpresa Iachini, Vlahovic in vantaggio su Cutrone

Da Radio Bruno arrivano le ultime sulla formazione viola per quanto riguarda la trasferta di Udine. Conferma dell’undici che avrebbe dovuto scendere in campo una settimana fa alla Dacia Arena? No, perché come riferisce l’emittente, a sorpresa potrebbe essere Vlahovic a spuntarla su Cutrone, quando fino a poche ore fa sembrava l’ex Milan favorito nel ballottaggio. Per il resto Igor prenderà il posto di Dalbert sulla fascia sinistra nel classico 3-5-2, mentre Badelj resta ancora favorito su Pulgar per le chiavi del centrocampo viola.