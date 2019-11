Probabile formazione: Difesa a quattro, grande sorpresa in attacco

Il Pentasport di Radio Bruno ha provato a ricostruire la Fiorentina che scenderà in campo domani contro il Parma, con tante defezioni, sopratutto nel reparto difensivo. Con buona probabilità la squadra viola si schiererà con il 4-3-3, con Venuti e Dalbert sulle corsie, e Milenkovic Ranieri come coppia centrale. In mezzo al campo i tre titolarissimi, mentre davanti spazio alle sorprese. Chiesa unico confermato, Boateng in vantaggio su Vlahovic e Ghezzal che potrebbe fare il suo debutto dal primo minuto.

Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Boateng, Ghezzal