Probabile formazione: debutto per Igor, Cutrone in vantaggio su Vlahovic

Vigilia di campionato per la Fiorentina che domani alle 12.30 a Torino affronterà la Juventus. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Iachini ripartirà dal 3-5-2, ma dovrà fare a meno degli squalificati Milenkovic e Caceres. Quindi: Dragowski in porta, in difesa potrebbe debuttare Igor a sinistra, al centro Pezzella, a destra Ceccherini, a centrocampo Lirola, Benassi, Badelj regista, Pulgar e Dalbert, in attacco Chiesa e Cutrone, quest’ultimo in vantaggio su Vlahovic.