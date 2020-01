Probabile formazione: possibile debutto per Badelj, Chiesa e Cutrone guidano l’attacco

La Fiorentina vuole relegarsi una notte di gloria in casa della seconda in classifica. In semifinale di Coppa Italia ad attendere la squadra viola o l’Inter c’è il Napoli che la scorsa settimana ha eliminato la Lazio.

-> CLICCA PER LEGGERE IL TABELLONE AGGIORNATO DI COPPA ITALIA

Per la gara del Meazza Iachini dovrà fare a meno, oltre che degli infortunati Ribery e Boateng, anche di Castrovilli e Pezzella. Si riparte dal 3-5-2 con: Terracciano in porta, Milenkovic, Ceccherini e Caceres in difesa e Lirola a destra. Benassi, Badelj e Pulgar a centrocampo, Dalbert a sinistra mentre in attacco la coppia Chiesa-Cutrone guiderà l’avangardia.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Cutrone