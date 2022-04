Proabile formazione Venezia: Zanetti col dubbio Aramu. C’è Busio in mezzo

Le possibile scelte del tecnico: gioca il 10?

E' un Venezia in difficoltà quello che quest'oggi alle 16:30 farà visita alla Fiorentina al Franchi. Gli uomini di Zanetti sono reduci da un filotto negativo in campionato e anche sul piano degli infortuni la situazione non sorride al club veneto. Analizzando l'undici messo in campo dai quotidiani in edicola questa mattina, gli arancioverdi dovrebbe scendere in campo con il classico 4-3-3, anche se i dubbi non mancano. Nella linea a quattro davanti a Maenpaa, agiranno Mateju, Caldara Ceccaroni e Haps. Con le condizioni di quest'ultimo da verificare. In mezzo al campo sembrano certi del posto Busio e Crnigoj, mentre Fiordilino e Klyine si giocano l'ultima maglia del terzetto. Davanti non si tocca Henry. Johnes dovrebbe agire sulla sinistra, mentre sulla destra ballottaggio aperto tra Aramu e Okereke, con il primo leggermente in svantaggio complice una condizione fisica non delle migliori.