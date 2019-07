Primo allenatore Ranieri: “Esploderà, farà la stessa carriera di Zaniolo”

Paolo Rossi, primo allenatore di Luca Ranieri alla Canaletto Sepor (società di La Spezia dove il difensore viola è cresciuto), ha parlato a Radio Bruno delle qualità del ragazzo e delle prospettive in maglia viola: “E’ una soddisfazione, Luca è un ragazzo che ho allenato negli Esordienti e nei Giovanissimi. Ogni tanto andava in giro per l’Italia e l’Europa a fare tornei con il Milan insieme a Maggiore dello Spezia. Poi ho telefonato a Cappelletti e Niccolini (responsabili scout del settore giovanile viola) dicendogli che non sarebbe rimasto a Milano e di venire a prendere il ragazzo”.

“Ha le qualità per giocare sia centrale che esterno, a livello di ragazzini faceva la differenza e di fatti lo sta dimostrando. E’ un ragazzo serio, inquadrato, sono contento per lui. Dalla Canaletto abbiamo prodotto tanti ragazzi che giocano nel calcio professionistico, da Zaniolo, a Caso, a Maggiore. E con la Fiorentina abbiano un ottimo rapporto. Meglio un altro prestito o la Serie A con la Fiorentina? Comandare così la difesa a 19 anni non è facile, ha dato dimostrazione di poterlo fare. Esploderà, farà la stessa carriera di Zaniolo. Questi sono ragazzi tosti“.