Primo allenamento in viola per Odriozola: ed è coppia subito con Callejon (FOTO)

Il nuovo terzino gigliato ha fatto il suo debutto agli ordini di Vincenzo Italiano

Fari ben accesi su Alvaro Odriozola, ma anche su Lucas Torreira. Se per il terzino spagnolo quello di oggi è stato il primo allenamento (sotto la pioggia) agli ordini di Vincenzo Italiano, per il nuovo regista viola, invece, un primo assaggio degli allenamenti del tecnico ex Spezia c'era già stato alla viglia della sfida contro il Torino. Per entrambi queste due settimane di sosta saranno fondamentali per iniziare ad entrare nei meccanismi della formazione gigliata. A fare da vate ad entrambi (come si può vedere nella foto sotto di ACF), specie per Odriozola, è José Maria Callejon, il quale dovrà costruire un buon feeling con il connazionale per formare un'ottima catena di destra.