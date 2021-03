“Prima la squadra, poi lo stadio. Contratti? C’è da fare i conti con la realtà”

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Finalmente abbiamo visto nel primo tempo una squadra equilibrata. Prandelli ha dato un’impostazione giusta, poi è chiaro che se tu rientri in campo, rischi subendo gol e ti fai prendere dalla paura, i giocatori cominciano a perdere le misure. Nel secondo tempo il Benevento ha trovato un assetto migliore, ma alla fine la Fiorentina è riuscita a portare a casa la gara, con i gol di Vlahovic che assumono un peso specifico stratosferico. Sappiamo che se un calciatore arriva a scadenza di contratto va via a zero; convincerlo non è facile, anche conoscendone il procuratore. Da quando i giocatori hanno capito che possono incidere, hanno preso in mano le redini delle trattative. Bisogna fare i conti con la realtà, ad un certo punto. Più volte ho detto di stimare Vlahovic, ovvio che è un giocatore importante, ma tenere solo lui fa capire una cosa sbagliata. La Fiorentina deve costruire una squadra, ancor prima di uno stadio. Un nuovo ciclo sportivo. Facendo una squadra, si convincono anche coloro che devono rimanere.