Prima defezione: Pulgar non recupera, il cileno non sarà convocato da Iachini

Secondo quanto riportato durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana, Erick Pulgar ha lasciato il centro sportivo e non si aggregherà al resto della squadra in ritiro. Il mediano infatti non sarà convocato contro il Torino. Il centrocampista cileno, reduce da una prolungata positività al Covid, soltanto pochi giorni fa è tornato a calcare l’erba dei campini. Iachini non vuole affrettare i tempi. Le sue condizioni atletiche non gli permettono di affrontare un impegno significativo, dal punto di vista agonistico, come quello di domani contro il Torino.