Da Nicola a Semplici, da Ballardini a Stramaccioni, la lista dei possibili sostituti per la panchina del Genoa è lunga e di certo non aiuta nel suo lavoro Maran che andrà al Franchi certo di giocarsi tutto in una gara che si presenta delicata anche per il tecnico avversario, quel Prandelli che proprio Preziosi ha consigliato alla Fiorentina. Con il patron rossoblù che aveva dichiarato “ mai più una stagione così” e invece si è ripetuto nell’ultimo campionato e sta replicando anche in questo. Segno che non ha imparato nulla dai propri errori. Lo riporta Repubblica Genova.