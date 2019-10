Prestiti viola, Gori e Illanes in gol nei pareggi di Arezzo e Avellino

Gabriele Gori prosegue nel suo buon inizio di stagione all’Arezzo, in Serie C: l’attaccante ha siglato un bellissimo pareggio nella gara fra i toscani e l’Alessandria allo scoccare dell’ora di gioco, regalando un punto importante ai suoi. Spostandoci dal girone A al girone C, ecco che troviamo anche il gol di Juliàn Illanes, più fortunoso ma ugualmente importante, perché valido per il 2-2 tra Avellino e Bari.