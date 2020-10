Presidente Padova: “Fiorentina? Davide contro Golia, ci teniamo ma priorità al campionato”

Daniele Boscolo, presidente del Padova, è intervenuto a Lady Radio:

Domenica abbiamo agganciato la vetta della classifica battendo la capolista con una doppietta del nostro bomber Nicastro, siamo soddisfatti. Il nostro girone è il più competitivo della categoria, contiamo di fare il massimo per tornare in B, è il nostro obiettivo principale. La gara con la Fiorentina per noi è un onore, arrivare a questo punto e giocare contro i viola nel glorioso Franchi è un privilegio. Ma non distoglieremo l’attenzione dal campionato, pur tenendo a fare bella figura domani. Jefferson è ancora fuori causa per questa settimana, abbiamo qualche giocatore originario della Toscana tra le nostre fila. Aria di derby? È un po’ Davide contro Golia… Mandorlini sta gestendo al meglio le nostre risorse anche in Serie C, ruotiamo molto gli uomini ed è difficile parlare di turnover. Chi apprezzo tra i viola? Sarà per via dei miei rapporti lavorativi con la Francia, ma non posso non citare Ribery.