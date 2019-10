Pres. Lega Pro: “Fiorentina? A differenza di altri sono venuti a trovarci. Faranno la seconda squadra”

Firenze-(Italpress-28 ottobre 2019)-“Per noi il legame con Firenze è fondamentale. Qui sono stati anche i nuovi dirigenti della Fiorentina con cui abbiamo parlato pure dei settori giovanili e di come il club viola voglia svilupparsi. Io ho apprezzato tantissimo. Non succede con i dirigenti dei club italiani che vengano nella sede della Lega Pro a parlare dell’esperienza territoriale e dei settori giovanili. Questo dimostra che hanno un’idea di sistema”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, parlando con i giornalisti a margine dell’odierna assemblea di Lega Pro svoltasi a Firenze. E a chi gli ha chiesto se abbia di recente contatti con Joe Barone, ‘braccio destro’ del presidente viola, Rocco Commisso, per parlare della possibile iscrizione nei campionati di Lega Pro dei prossimi anni della ‘seconda squadra’ della Fiorentina, Francesco Ghirelli ha risposto:”Avevamo parlato di questa cosa in passato e mi aveva detto di andare avanti. Quindi non c’è un cambiamento, si va avanti dal punto di vista del lavoro. Ogni tanto ci si vede piu’ che altro per parlare di Fiorentina”.