Pres. Grassina: “Mi piacerebbe creare una sinergia con la Fiorentina. E a Bagno A Ripoli…”

Le restrizioni anti-Covid hanno stoppato il calcio dilettantistico, ma hanno risparmiato i campionati regionali e interregionali. Sul portale SportChianti.it troviamo le considerazioni del Presidente del Grassina – club di Serie D – Tommaso Zepponi, che auspica buoni rapporti con la Fiorentina:

Dovrò parlare con il Presidente, spero di farlo presto specie se il mio club dovesse approdare in Serie C. Mi piacerebbe che si creassero dei buoni rapporti con la società viola per ospitare eventuali ragazzi della Primavera. Il rapporto con la Fiorentina è già molto saldo grazie alle amichevoli che da sempre giochiamo. Bagno A Ripoli? Il nuovo centro sportivo è un orgoglio, perché è come se i gigliati entrassero in casa nostra. Questo potrebbe rendere sicuramente più facile la collaborazione.