Pres. FIGC Femm. sul Viola Park: “E’ suggestivo. Diamo grandissimo merito ad ACF” “

Il commento di Ludovica Mantovani in visita quest'oggi al Viola Park

"E’ un onore essere qua. Essendo anche un architetto ho sempre voluto stimolare l’investimento nelle infrastruttura, il poter sviluppare gli stadi o centri sportivi è un tema centrale per la crescita dello sport italiano. Diamo grandissimo merito alla Fiorentina per questo. Padiglione delle donne? Abbiamo tutto quello che uno può trovare in un collage americano. Ognuno ha il proprio spazio, ci sono campi, palestre e camere. Ma la cosa che più mi piace è che alla fine tutti (uomini e donne) si ritrovino insieme. Per il tema della parità dei diritti e della dignità è un punto d’incontro di cui abbiamo bisogno. Viola Park? E’ suggestivo, è stato fatto un grande lavoro dal punto di vista della paesaggistica e dell’urbanistica. Chiaramente l’impatto ambientale è importante, vedo molto verde. Sicuramente abbiamo anche bisogno dei campi sintetici, che però non rovineranno niente. Tutto è curato nei minimi dettagli."