Pres. FIGC annuncia: “Campionato? Abbiamo chiesto di giocare a porte chiuse dal prossimo turno”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del consiglio federale e della riunione con la politica per decidere sul turno di campionato per via dell’epidemia Coronavirus:

Il consiglio federale è stato sui temi del giorno, è stato eletto Paolo Dal Pino come vice presidente della federazione: era l’unica candidatura, condivisa con tutte le componenti. Abbiamo fatto un’analisi sulle problematiche e la gestione dei giovani e, ispirati da un senso di responsabilità, abbiamo tolto tutto ciò che non è indispensabile. Abbiamo annullato gli stage richiesti dal Ct Roberto Mancini e annullato altri corsi di formazione.

Abbiamo deciso di rinviare due giornate del campionato di Lega Pro girone A e B, lo stesso per la Serie B e la Serie D. Tutto ciò che comporta spostamento in zone che presentano criticità abbiamo deciso di stoppare le attività. Sono emerse criticità importanti in questo momento delicato del Paese, ma non va creato allarmarmismo. Abbiamo chiesto di coordinare nel miglior modo le ordinanze regionali prevedendo la possibilità di poter disputare le partite a porte chiuse. Si dovrebbe cominciare domenica a meno che la Lega Serie A non proponga altro. Chiusura degli impianti sportivi? Il rischio non è il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo