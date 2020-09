Pres. Empoli: “Se Ricci giocasse in A, batterebbe ogni record di prezzo. Viola interessati, ma come altri club”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:”

Giampaolo, nuovo allenatore del Torino, è una persona super intelligente, a Empoli ha portato il meglio di sé e ha preso il meglio di noi. Ha raccolto l’eredità di Sarri e ha fatto benissimo. Certo, per i prossimi avversari della Fiorentina, dopo anni di difesa a tre, rappresenta una svolta epocale.

Torreira o Ricci? Il primo è un centromediano metodista, il secondo una mezzala. Possono benissimo coesistere. Non so se Ricci possa restare da noi un altro anno, godercelo ancora sarebbe una gran bella cosa, ma di fronte a una proposta importante lo cederemmo. Ricci è più forte di Tonali, perché a differenza del neo milanista ha margini di miglioramento. Magari sono di parte, ma nel nostro ragazzo di margini ne vedo moltissimi. C’è sempre stata sintonia con la Fiorentina, un rapporto squisito. Su Ricci non abbiamo approfondito, si percepisce l’interesse viola come quello di altre società. Adesso noi cerchiamo un’altra mezzala per completare la rosa, poi se Ricci partirà ne cercheremo due. Mi dispiace solo che Ricci non possa giocare con l’Empoli in A, perché batterebbe ogni record di prezzo.