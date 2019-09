Pres. Consiglio Regionale Toscana: “Donne? In Italia è ancora Medioevo. La Fiorentina una delle prime a investire”

Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del round di qualificazione dell’Italia femminile U-19,:

“La Toscana è una delle regioni che si propone meglio in ambito femminile. Negli USA e in Germania sono milioni le ragazze che giocano, dobbiamo fare azioni che diano il senso di quello che uomini e donne possono fare per far crescere la società, soprattutto ribadire che una visione di sport solo maschile è sbagliata. In Italia siamo ancora al medioevo da questo punto di vista”.

Quindi ha aggiunto su Commisso e i suoi sforzi: “Ormai si va verso il centro a Bagno a Ripoli e questa è una cosa interessante, si va verso la direzione di dare la stessa importanza a tutte le varie squadre. La Fiorentina, per prima, ha voluto investire scientificamente sul calcio femminile”.