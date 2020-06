Pres. ATF: “Mettere punto fermo su stadio. Nessuno tifa per un luogo anziché per un altro”

Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana per parlare dell’iniziativa a sostegno di Rocco Commisso:

La tifoseria organizzata, quando si muove tutta insieme, lo fa per questioni importanti. L’iniziativa è stata fatta per mettere un punto fermo alla questione stadio. Sono quarant’anni che se ne parla. Adesso basta. In queste settimane sono nati gruppi social con migliaia di adesioni. Nessuno tifa per un luogo invece che per un altro. Quando gli stadi diventano inadeguati, vanno buttati giù. Gli stadi non nascono per diventare dei monumenti, basta con i vincoli. Lo stadio Franchi ha fatto il suo corso, si sta sbriciolando e non è più sicuro. Bisogna adeguarsi, non va bene restare al vecchio. Al Franchi possono andarci solo i malati di Fiorentina, non i nuovi tifosi, quelli che nascono attraverso la televisioni. Loro non si avvicinano agli impianti vetusti. Ci fidiamo della proprietà. Abbiamo capito che non sono sprovveduti. Questa è la prima iniziativa. Se per Commisso, Campi è migliore di Campi di Marte, per noi va bene. Basta che nessuno si metta di traverso. I tifosi non ne possono più.