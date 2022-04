Prep. Real Madrid: “Odriozola atleticamente eccezionale. Uno dei più veloci”

Il preparatore atletico Giuseppe Bellistri racconta: "Ho avuto modo di conosce Odriozola durante la preparazione estiva"

"Milan? Ho lavorato un anno con Pioli. Per loro ho tanta stima per come lavorano e preparano le partite. Sono molto attenti nel valutare gli avversari. Allo stesso tempo credo che il gioco della Fiorentina sia di altissimo livello. Per i rossoneri sarà una partita molto difficile. Fiorentina stanca? Il finale di stagione è un momento particolare. La componente fisiologica e mentale è più importante di quella fisica. Non credo che i Viola stia pagando un deficit fisico rispetto alle altre squadre. Tutte le squadre hanno un momento difficile nel corso della stagione, si deve tenere duro in questi momenti. Recupero dagli infortuni? In una situazione normale, per recuperare la condizione fisica normalmente ci vuole la metà di quanto un giocatore è stato fermo. A volte la fine della stagione influenza il lavoro che viene fatto per recuperare dall'infortunio, dove si cerca di accorciare i tempi. Odriozola? L'ho conosciuto. Abbiamo lavorato insieme nella preparazione, è un ragazzo eccezionale. Non so se il club voglia riportarlo alla base oppure se il ragazzo spingerà per andarsene ad avere un minutaggio maggiore. Da un punto di vista fisico è eccezionale, uno dei più veloci che possiamo avere a disposizione. In più ha una voglia incredibile di lavorare e dare il massimo"