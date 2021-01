Ancora Prandelli: “Una delle migliori gare in trasferta, non posso rimproverare nulla ai ragazzi”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio:

“Penso che la Fiorentina abbia fatto una delle migliori prestazioni in trasferta. Abbiamo avuto delle buone occasioni, li abbiamo pressati alti. I due gol erano facilmente evitabili, e la squadra non ha mai voluto perdere la gara, cercando sempre il gol. Ci è mancata la conclusione vincente, ma non posso rimproverare niente ai ragazzi. Eysseric? Per me è stato uno dei migliori in campo, trova posizioni tra le linee. Non ho fatto subito il cambio sulla seconda punta subito, perchè c’era ancora molto tempo. Abbiamo cambiato molti sistemi, cercando i nostri attaccanti. Difficile commentare una partita così, perchè la Fiorentina l’ha fatta molto bene. Attacco? Abbiamo un ragazzo di 20 che sta facendo molto bene, che lavora tanto. Adesso probabilmente non vorrei un altro giocatore in quel ruolo. Dobbiamo tornare a casa e pensare subito alla gara contro il Cagliari. Ribery? Ha avuto un blocco della rotula, vedremo nei prossimi giorni come starà. Milenklovic? Non ha mai saltato un minuto in stagione, avevo la necessità di capire la prospettiva per Lucas Quarta, che ha fatto bene. Amrabat? Deve cercare di verticalizzare un po’ di più, è il processo che deve fare per migliorare”.