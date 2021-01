Prandelli sul mercato: “Dobbiamo essere bravi a non sbagliare acquisti. Ora zitti e lavoriamo”

Le parole di mister Prandelli ai microfoni di Sky:

Servono più agonismo e determinazione. Abbiamo preso gol in maniera troppo banale. Possiamo migliorare ulteriormente, dobbiamo essere più bravi nelle preventive. Dobbiamo lavorare e chiedere scusa ai tifosi, stare zitti ed arrivare pronti alla partita di sabato. Quando perdiamo palla dobbiamo essere più aggressivi e non far girare gli avversari con troppa facilità. Mercato? Abbiamo delle idee, sarà nostro dovere individuare perfettamente i giocatori che ci possono far crescere, nei prossimi giorni avremo una riunione. Kouamè è un ragazzo che si allena sempre bene, ha tanta corsa e non gli si può rimproverare niente dal punto di vista dell’impegno