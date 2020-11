Prandelli su Vlahovic: “Difficoltà sono un fatto puramente tecnico, vi spiego”

Così Cesare Prandelli in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan sulle difficoltà del suo attaccante serbo: “Vlahovic? Con lui sono stato chiaro, ho analizzato le partite che ho visto e detto le cose in cui deve migliorare. Il giudizio sulla prestazione è sempre rapportato alle reti, se avesse segnato a quest’ora parleremo di altro. Non è un problema fisico nè mentale. E’ un fatto puramente tecnico. La disponibilità però me l’ha data al 100% e su questo sono felice”