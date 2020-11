Prandelli: “Sono deluso. Squadra fragile, si abbatte alla prima difficoltà: c’è tanto da lavorare”

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico viola Cesare Prandelli ha commentato il suo ritorno sulla panchina viola:

Le emozioni che ho provato non hanno importanza. Devo capire alcune cose, c’è da lavorare veramente tanto e sono molto deluso. La squadra alla prima difficoltà diventa chiusa, interpreta la partita singolarmente, le emozioni sno state forti ma c’è solo da lavorare. Mancanza di fame? Non penso, le aspettative sono alte per tanti giocatori, per reggerle devi avere personalità e capacità di prendere l’iniziativa. La cosa che mi preoccupa di più è la fragilità, non è un problema di sistema di gioco ma la squadra si è persa a livello mentale e di ordine alla prima difficoltà. Poco tempo per lavorare? Dobbiamo diventare gruppo, unione di pensieri, altrimenti ognuno pensa a sé stesso e se non c’è spirito di squadra è complicatissimo. Ci saranno discussioni aperte e sincere, i giocatori si sono resi conto di questa difficoltà e lavoreremo su questo aspetto. Ribery e Bonaventura? Jack aveva dato disponibilità ma abbiamo dovuto cambiare nel riscaldamento. Borja è da agosto che non gioca una partita e non ha i 90 minuti. Franck ha avuto un risentimento al flessore, aggiungiamo difficoltà alle difficoltà perché Ribery è un riferimento per tutti e la sua assenza è un aggravante.