Prandelli: “Si riparte da zero, c’è entusiasmo. Se Firenze è unita si può scalare ogni vetta”

Intercettato dal Corriere Fiorentino, l'ex allenatore viola Cesare Prandelli ha commentato la nuova Fiorentina di Commisso: "La campagna di rafforzamento non è ancora finita e Vincenzo ha già capito dove potenziare la squadra. Quando ha accettato di ritornare aveva le idee chiare. Nella piazza ha credibilità, quindi gli verrà concesso del tempo. È un allenatore capace, avrà motivazioni speciali. Ribery? Il francese è un giocatore che riesce a dare superiorità numerica col dribbling. Si riparte da zero sotto tanti punti di vista: ci sono giocatori esperti e pochi giovani, ma buoni. E poi c'è entusiasmo. Quando Firenze è unita si può scalare qualsiasi vetta. Se si trova questa componente nasce un'alchimia magica. Non so dove arriverà la squadra, ma i presupposti sono ottimi".