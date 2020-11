Prandelli, ora tecnica e velocità ma la squadra non concretizza. Ma c’è un’attenuante

Il Corriere della Sera in edicola oggi nel racconto di Milan-Fiorentina analizza così la partita dei viola ieri a San Siro:

Male la Fiorentina, ancora in crisi nonostante l’arrivo di Prandelli: due sconfitte su due in campionato, neanche lo straccio di un gol nelle ultime 4 partite. Né il ritorno di Ribery né il successo in Coppa Italia sono bastati a dare la svolta: la squadra viola continua a mettere in mostra tecnica e velocità, poi però non concretizza, si smarrisce. «Sarà un cammino difficile» ha messo in chiaro Prandelli, al quale va però riconosciuta un’attenuante: di fronte stavolta aveva la squadra più in forma.