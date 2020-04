Prandelli piange Rialti: “Ci ha fatto un brutto scherzo, era la Fiorentina”

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per ricordare Alessandro Rialti, scomparso domenica sera a 69 anni:

Ciccio mi manca, ci ha fatto un brutto scherzo. Non potevo non parlare di lui. E’ stato amico, compagno e consulente. Abbiamo litigato, ma poi ci chiamavano e facevamo pace. Ciccio era la Fiorentina, con la sua intelligenza e la sua ironia. Quando arrivavo in sala stampa mi accertavo che ci fosse. La Fiorentina è stata la cosa più importante della sua vita, quando ne parlava più velocemente. Gli vorrò sempre bene. Sono andato d’accordo sia con lui che con Manuela Righini perché erano diretti.