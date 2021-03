“Prandelli merita la permanenza con un progetto vero, Dragowski può migliorare”

“Sono convinto che dopo Benevento le cose andranno meglio in casa viola. mancava solo un bel risultato come quello, le prestazioni nella maggior parte delle volte c’erano state“. L’ex allenatore dei portieri dello staff di Cesare Prandelli, Vincenzo Di Palma, applaude il lavoro del tecnico di Orzinuovi. Ed a TMW News si dice ottimista sull’immediato futuro gigliato. “L’allenatore viola è uno dei più preparati tatticamente in circolazione, con un progetto serio, rinnovato e definito potrebbe regalare soddisfazioni. Domenica col Milan sarà difficile ma Cesare darà sempre tutto. Dragowski? Bravissimo in difesa della porta, meno quando deve coprire lo spazio dietro la linea difensiva: qui deve migliorare“.