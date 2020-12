Prandelli in sala stampa: “Preoccupazione? Forse una settimana fa. La fortuna a volte è da un’altra parte”

Cesare Prandelli si è soffermato in sala stampa per commentare la partita appena terminata:

“Non c’è stato un passo indietro. Ho visto una squadra solida contro di noi, giocano insieme da tanto, all’ultimo avremmo anche potuto vincerla. I tifosi sono stati strepitosi anche stavolta. Preoccupazione? Forse fino ad una settimana fa, adesso no, non dopo queste due partite. Quando riusciremo a vincere i problemi spariranno. Non commento mai l’arbitraggio, per quanto riguarda la mia ammonizione posso dire che ho tenuto sempre un atteggiamento positivo, poi ci può stare. Tante volte quel pizzico di fortuna che ci servirebbe rimane da un’altra parte, ma io continuo a crederci”.

