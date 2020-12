Prandelli, che investitura per Venuti! “È l’unico a cui ho dato un soprannome, lo chiamo…”

Un paragone probabilmente inaspettato ma di cui Lorenzo Venuti non potrà che andare fiero, quello con Martin Jorgensen. Soprattutto se a proporlo è nientemeno che il suo allenatore, Cesare Prandelli, che in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Verona ha parlato così dell’esterno viola: “È l’unico a cui ho dato un soprannome”, ha detto Prandelli, “lo chiamo Jorgensen: in questa risposta c’è tutto”.