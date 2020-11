Prandelli: “Cammino lungo e difficile, ma il lavoro non mi spaventa. Alla squadra manca intensità”

L’allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato a Dazn dopo Milan-Fiorentina: “Un episodio ti toglie certezze, se prendi due gol in mezz’ora a San Siro succede. Oggi abbiamo trovato un Donnarumma che ha salvato due gol fatti. Dobbiamo ripartire da lì, da come siamo riusciti a costruire e entrare in area di rigore. Con le sostituzioni la squadra si esprime sulle individualità e non sulla coralità. Borja Valero regista? È un professore di calcio, sa giocare in tutte le zone di calcio. Ma oggi nelle trame abbiamo fatto dei progressi e non abbiamo mollato. È un cammino lungo e difficile, ma il lavoro non mi spaventa. L’importante è che i ragazzi si rendano conto che questa è una squadra. Questa squadra ha una grande base aerobica, ma manca di intensità. Dobbiamo lavorare e capire che il coraggio vive in area, quando Callejon avrà una condizione migliore e i centrocampisti mostreranno questa attitudine faremo un passo avanti”.

