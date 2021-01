Prandelli/2: “Contento per Callejon, considero Quarta un titolare. Pezzella da valutare”

Intervenuto in sala stampa dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico viola Cesare Prandelli ha analizzato così il ritorno alla vittoria in casa:

“Quando vinci, va tutto bene perché la vittoria porta fiducia e consapevolezza. La squadra ha risposto bene, in partita poteva succedere di tutto, e la vittoria è una gioia anche se non abbiamo creato tante opportunità: a volte basta un’azione, è stata una partita impegnativa. Callejon? Sono contento, deve trovare un ruolo definito e nel secondo tempo ha creato parecchie difficoltà. Quarta? Per me sono tutti titolari, come Igor, Pezzella… più ne ho e meglio è. E’ un ragazzo che ha carattere, sono contento. Pezzella? Dobbiamo valutare dopo 24 ore”.

