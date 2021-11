Pradè: “Una delle partite più belle in assoluto. Questi siamo noi, sono felice”

I complimenti a Italiano e ai giocatori che, pur avendo meno spazio, si fanno sempre trovare pronti

"Forse la partita tra Fiorentina e Milan è stata tra le più belle in assoluto. Una gara emozionante, che ha dato tantissimo al pubblico. Una vittoria importantissima anche perché avevamo difficoltà con le grandi ed eravamo in emergenza: abbiamo mostrato carattere, di essere uniti anche dopo una sconfitta come quella contro la Juventus. Sono felice. Loro erano primi in classifica senza sconfitte, con Ibrahimovic che è ancora un calciatore pazzesco. Abbiamo dimostrato che manca poco per diventare veramente competitivi: stiamo lavorando su questo e dopo un periodo di due anni in cui non siamo stati regolari, abbiamo trovato una soluzione tecnica con Italiano che ci dà grande identità. Siamo andati a prendere la capolista anche in area di rigore. Faccio i complimenti a tutti, soprattutto a chi gioca meno e ci dà tantissimo. Oggi e domani ce li godiamo. Da lunedì ricomincia il lavoro e tutto quanto: sabato c'è una bella squadra come l'Empoli, sarà durissima".