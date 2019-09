Pradè: “Tanti scettici capiranno che il lavoro di Montella ci porterà a grandi risultati”

Così Daniele Pradè in zona mista dopo Milan-Fiorentina: “Voglio fare i complimenti ai tifosi rossoneri per gli applausi a Ribery, sono le cose belle del calcio. Castrovilli è forte e deve rimanere con i piedi per terra, il futuro è per lui. Oggi la prestazione è di tutta la squadra, un Pezzella eccezionale, una linea difensiva attentissima con Milenkovic e Caceres, Badelj in comando assoluto, poi tutti gli altri. Milan doveva compattarci e darci un’identità. È un anno di costruzione e di transizione sportiva. Quando hai personalità significa che il lavoro si sta iniziando a vedere. Il primo allenamento vedere lo abbiamo fatto il 9 settembre, sono venti giorni che si lavora da squadra. Stasera ci godiamo la vittoria, è una bella serata e ora passiamo una bella settimana. Tanti scettici oggi capiranno che il lavoro di Montella è stato grande e ci porterà a grandi risultati. Rinnovo Castrovilli? Ci sono tanti rinnovi da fare, lui, Sottil, Venuti, Ranieri, ma anche Montiel e Vlahovic, giovani che ci daranno tantissimo”.