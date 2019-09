Pradè: “Stasera me la godo, mancava solo questa vittoria. Serve tempo, non possiamo ancora essere al livello di Atalanta e co.”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato in zona mista nel dopo partita di Fiorentina Sampdoria: “Oggi serviva solo vincere, con un autogol, con un po’ di fortuna, in qualsiasi modo. L’abbiamo fatto e ne siamo felici perché questa situazione stava diventando pesante. La squadra si è dimostrata compatta, abbiamo preso solo tre tiri in porta e noi abbiamo creato tantissimo potendo chiudere la partita anche prima. Fiorentina in crescita? Oggi l’Atalanta ha vinto a Roma, dopo di noi la Juve ha sempre vinto: il calendario non ci ha dato una mano e ci mancava solo la vittoria. Se avessimo vinto domenica staremmo facendo altri discorsi. 18 giocatori nuovi? Ci vuole pazienza, serve tempo e sono stato chiaro nel ripetere questo. Sarà un’annata di transizione senza perdere la voglia di vincere le partite perché siamo la Fiorentina. Come fai ad essere squadra come l’Atalanta che gioca insieme da tre anni? Poi tutte le altre come Inter, Lazio… noi ci dobbiamo arrivare con il lavoro e con il tempo. Possiamo migliorare in tante situazioni, ma sento una grande sensazione da parte di Firenze”.

Poi continua: “La vittoria era importantissima per i tifosi e Commisso, oggi siamo leggeri, sarebbe stato difficile parlare se non avessimo vinto. I nuovi stanno facendo tutti bene, tranne Ghezzal e Pedro che devono prendere ritmo. Per il brasiliano ci vuole tempo, non è un acquisto fatto per l’immediato ma per il futuro. 3-5-2? Adesso abbiamo trovato certezze in questo modulo, ma durante la partita possiamo cambiare. Dalbert? Ci credevamo dall’inizio, da luglio. Non è al 100% sotto il profilo della continuità ma si sta mettendo in discussione. Razzismo? Nel nostro mondo c’è integrazione massimale, il resto lo lascio ai cretini. Tra di noi c’è compattezza, non c’è nero, giallo o bianco. Non ho mai trovato integrazione diversa migliore dallo sport. Il Milan domenica? Ci penso da domani mattina, stasera voglio mangiare e bere qualsiasi cosa. Non abbiamo chiuso occhio da domenica sera, oggi ce la vogliamo godere. Pezzella? E’ un leader e un capitano, poteva trovare situazioni migliori della Fiorentina, ma non abbiamo mai pensato di cederlo. Se fosse arrivata un’offerta prima di una certa data – prima del 10 agosto – ne avremmo parlato. Abbiamo preso Badelj e Ribery perché danno un senso di crescita ed appartenenza ad un gruppo”.