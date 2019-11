“Pradè sotto esame, ha sbagliato molto. Chiesa? Porti rispetto, Fiorentina ha coltello in mano”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale, intervenuto a Lady Radio, ha detto la sua sul momento della Fiorentina: “Chiesa? Prende un bello stipendio, giochi e giochi bene, poi a fine anno dirà le sue intenzioni, ma alla fine però e senza mettere il muso. Avere ambizioni è un suo diritto ma ci vuole rispetto per la società. Commisso non lo cederà a gennaio. Siccome lui il contratto non lo prolunga va tenuto conto che a giugno avrà ancora 2 anni, quindi l’ultima parola ce l’ha sempre la Fiorentina”. L’esperto dirigente parla anche di Pradè: “E’ lui che ha costruito la squadra e adesso è sotto esame insieme a Montella. Si poteva fare meglio sul mercato. Lirola è stato un investimento importante ed il ruolo poteva essere coperto da Venuti e spendere quei soldi in altri ruoli. Se alla Fiorentina pensavano di iniziare la stagione con Boateng centravanti hanno sbagliato. Potevano tenere Simeone allora. Pedro? Se non è pronto per la Fiorentina mandiamolo a giocare”. E DOMANI IL DIESSE PARLERA’ IN CONFERENZA STAMPA