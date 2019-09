Pradè: “Serve partita perfetta. Chiesa ha capito perché lo abbiamo tenuto. Il mio ruolo…”

Nel prepartita di Fiorentina-Juventus ai microfoni di Sky Sport ha parlato Daniele Pradè: “A questa partita chiediamo crescita, di iniziare a trovare il nostro percorso, anche se ad essere sinceri il primo allenamento con tutta la squadra Montella l’ha fatto ieri. Queste partite però sono uno stimolo continuo. 3-5-2? Qualsiasi modulo lascia il tempo che trova, contro la Juventus devi fare una partita perfetta e sorprenderli nell’aggressione e nella pressione. Loro sono talmente forti che serve una partita perfetta. Chiesa? Non ci sono state frasi particolari per convincerlo, la grandissima voglia di tenerlo al centro del progetto e farlo sentire importante ha prevalso. Lui l’ha capito. Il mio ruolo? Secondo me la figura del ds non esiste più, una volta finito il mercato devo dare certezze allo staff tecnico e sanitario, supportare l’allenatore, dare un’identità al gruppo che lavora in una struttura. Le vittorie nascono da tutte le componenti della società fino a Ribery e Chiesa. Cerco di metterci tutto me stesso, voglia e passione sapendo che quando costruisci serve solo il tempo. Si passa dagli errori”.