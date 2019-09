Pradè: “Ribery? Quando dà consigli ai compagni è commovente. Sui nuovi…”

Ecco le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, al Brivido Sportivo, a cui ha parlato della sessione di mercato appena conclusa:

Quello di Franck Ribery è stato un gran colpo, mai avrei immaginato di portare il fuoriclasse francese a Firenze. Quando lo vedo dare consigli ai compagni, specie ai più giovani, mi commuovo. Un altro acquisto importante è stato certamente quello relativo a Pol Lirola: il fatto che lui e Pulgar abbiano scelto di vestire la maglia viola anziché accettare altre offerte ci deve rendere orgogliosi. Badelj? Lui è importante non solo in campo, si è pure ridotto l’ingaggio per tornare a Firenze. Castrovilli? Presto lo vedremo in Nazionale.