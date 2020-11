Pradè: “Pausa importante per recuperare gli infortunati. Per vincere dovevamo osare”

Anche Daniele Pradè ha parlato nel post partita di Parma-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai canali social del club:

Oggi abbiamo trovato una squadra molto chiusa, una partita difficile e molto tattica. La squadra ha avuto una reazione e non ha preso gol, questo è molto importante. Il Parma non ha mai tirato in porta. Osando un pò di più potevamo portare a casa la vittoria. È mancata la giocata, è mancato il guizzo. Durante la stagione partite così ci stanno. Adesso abbiamo 15 giorni per riordinare tutto e recuperare gli infortunati come Pezzella e Borja Valero. Rientreranno anche Quarta e speriamo Callejon. Voglio fare un grande saluto a Joe Barone che è a casa positivo al Covid. Lo aspettiamo tutti a braccia aperte, gli siamo vicini.